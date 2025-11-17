“Riaprire subito il corso presso l’Ospedale Santa Corona”: AVS a sostegno della petizione degli studenti di Fisioterapia di Pietra Ligure

Alleanza Verdi Sinistra annuncia il proprio pieno sostegno alla petizione promossa dagli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia di Pietra Ligure, che chiedono con forza la riapertura immediata del polo formativo presso l’Ospedale Santa Corona.

"Riteniamo inaccettabile la decisione assunta dal Polo di Genova di chiudere i corsi di Pietra Ligure e La Spezia, concentrando l’offerta formativa esclusivamente su Genova e Chiavari: una scelta miope, che penalizza gravemente gli altri territori liguri e impoverisce ulteriormente le province, già colpite da anni di centralizzazione dei servizi - si legge in una nota - Nel savonese in particolare il polo di Pietra Ligure rappresenta una realtà di eccellenza nella formazione fisioterapica che vanta quarant’anni di esperienza e ha sempre potuto contare sulla competenza dei professionisti e dei docenti della riabilitazione dell’Ospedale per offrire una formazione completa e multidisciplinare, dalla riabilitazione neurologica a quella ortopedica: un vero valore aggiunto per gli studenti e per il futuro della fisioterapia ligure".

"L’Ospedale Santa Corona rappresenta infatti un centro di primo piano per la qualità delle cure riabilitative, grazie alla presenza dell’Unità Spinale, del Trauma Center e di reparti altamente specializzati - prosegue la nota - Oltre alla qualità eccezionale della scuola, la sua chiusura comporterebbe la perdita di un presidio strategico per tutto il territorio savonese. La presenza di poli formativi universitari nel Ponente ligure rappresenta infatti un elemento fondamentale di sviluppo: porta conoscenza, innovazione e vitalità al territorio, e permette di formare professionisti che conoscono già da vicino la realtà locale, le sue strutture, le sue criticità e le sue eccellenze".

"In relazione all’importanza di questo tema, segnaliamo che il consigliere regionale Jan Casella (AVS) ha presentato in Consiglio Regionale due interrogazioni ufficiali per chiedere chiarimenti alla Giunta e un intervento della Regione a difesa del polo universitario di Pietra Ligure - aggiungono da AVS - Lo stesso consigliere Casella e le segreterie regionali e provinciali di AVS hanno recentemente chiesto l’intervento della Regione per sollecitare la difesa e il potenziamento dell’Unità Spinale del Santa Corona di Pietra Ligure, la cui attività è strettamente collegata al corso di laurea in fisioterapia. AVS continuerà a sostenere le richieste degli studenti, dei professionisti e della comunità locale, facendosi promotrice di tutte le iniziative istituzionali necessarie affinché il corso di Pietra Ligure venga riaperto, potenziato e valorizzato, restituendo dignità e futuro a un polo di eccellenza che non può e non deve essere disperso".

"Invitiamo tutti i cittadini, gli operatori sanitari, gli studenti e chiunque abbia a cuore il futuro della sanità e della formazione ligure a sottoscrivere la petizione degli studenti e a condividerla e diffonderla il più possibile per sostenere una battaglia che riguarda l’intera comunità e il diritto del nostro territorio a non essere marginalizzato" concludono da Alleanza Verdi Sinistra.