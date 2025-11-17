 / Solidarietà

Solidarietà | 17 novembre 2025, 12:40

Il maltempo non ferma la solidarietà: il Lions Loano Doria ha partecipato alla Colletta Alimentare

Si è svolta il 15 novembre

Anche quest'anno, il Lions Club Loano Doria ha partecipato con successo alla Giornata Nazionale per la Colletta Alimentare, che si è svolta sabato 15 Novembre 2025. Nel corso della giornata, i volontari hanno raccolto 356 kg di generi alimentari.

Nonostante il forte maltempo i soci del Lions Club Loano Doria - presenti presso il Supermercato CRAI in Via Aurelia, 490 – hanno raccolto generi alimentari e di prima necessità condividendo la gioia di servire nell'ambito di una delle cinque aree di servizio globali in cui il Lions club International è impegnato, quello della fame nel mondo.

Redazione

