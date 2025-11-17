 / 

Consiglio di Sicurezza Onu approva la risoluzione Usa per Gaza

(Adnkronos) - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato a favore del piano di pace di Donald Trump per Gaza, che include in particolare il dispiegamento di una forza internazionale. Tredici membri del Consiglio hanno votato a favore del testo, che l'ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite Mike Waltz ha definito "storico e costruttivo". Russia e Cina si sono astenute. 

La risoluzione statunitense, modificata più volte durante i negoziati, approva il piano del presidente americano che ha portato all'attuazione, il 10 ottobre, del cessate il fuoco tra Israele e Hamas nel territorio palestinese. 

 

