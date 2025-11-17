 / 

Tifosa norvegese denuncia molestie nei bagni di San Siro: indagato un addetto alle pulizie

(Adnkronos) - Una 24enne norvegese, andata ieri a San Siro a fare il tifo per la sua nazionale nella sfida contro l'Italia, ha denunciato un addetto alle pulizie del 'Meazza' per violenza sessuale. 

La ragazza si è sentita male ed è andata in bagno. E' stato allora che l'uomo, un 25enne egiziano, l'avrebbe avvicinata e palpeggiata. Versione differente quella data dall'addetto alle pulizie, che si è difeso spiegando di aver avvicinato la tifosa nel tentativo di soccorrerla, dato che non si sentiva bene.  

Il 25enne è indagato a piede libero per violenza sessuale. Le indagini, coordinate dalla procura di Milano, sono affidate alla polizia. 

 

