Bin Salman alla Casa Bianca, la domanda su Khashoggi irrita Trump: "Non mettetelo in imbarazzo"

(Adnkronos) - Il presidente Donald Trump si è scagliato contro una giornalista nello Studio Ovale esortandola a non "mettere in imbarazzo" il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ospite nello Studio Ovale con domande sull’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, ucciso e fatto a pezzi nel consolato saudita di Istanbul nel 2018.

"Per quanto riguarda questo gentleman, ha fatto un lavoro fenomenale - ha dichiarato Trump, aggiungendo poi a proposito del giornalista ucciso - Era estremamente controverso. Molti non lo amavano; che ti piacesse o meno, succedono delle cose. Ma Mbs non ne sapeva nulla e possiamo chiuderla qui. Non devi mettere in imbarazzo il nostro ospite".