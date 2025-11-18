X down oggi, problemi 18 novembre: il messaggio sul social

(Adnkronos) - Problemi su X oggi, 18 novembre 2025. Il social network, ex Twitter, è alle prese con anomalie segnalate dagli utenti sin dalla mattinata. I problemi, in particolare, si evidenziano quando si prova a pubblicare un post. Nel momento della pubblicazione, compare il messaggio 'Qualcosa è andato storto, ma non preoccuparti. Riproviamo'. Complicato, contemporaneamente, visualizzare il feed di altri utenti. Quando si prova a consultare i messaggi di altre persone, anche in questo caso 'qualcosa è andato storto'.

La giornata è caratterizzata da problemi diffusi online. Spicca, in questo quadro, il down di CloudFlare, servizio che gestisce il traffico per un'enorme quantità di siti. I problemi di CloudFlare e di X, tra gli altri, sono stati evidenziati in mattinata dall'impennata di segnalazioni sul sito Downdetector, che monitora le anomalie della rete e che a tratti risulta inaccessibile.