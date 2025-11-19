Buoni pasto, prima udienza in Tribunale: il giudice si riserva di decidere sull'istanza istruttoria

Erano 5 i dipendenti dell'Asl2 presenti questa mattina in Tribunale a Savona per la causa pilota intentata dalla Cisl Fp Liguria con al centro il tema legato ai buoni pasto.

Dopo numerosi solleciti rimasti senza risposta, il sindacato aveva deciso di intraprendere un’azione legale per vedere riconosciuto il principio del riconoscimento dell'indennità dei buoni pasto a tutto il personale avente diritto, quando lavora nei turni in cui il servizio mensa risulta essere chiuso.

Analoga iniziativa era stata avviata nei confronti dell’Asl 1 Imperiese, dove l’udienza è già fissata per il 14 marzo 2026 al Tribunale di Imperia.

“Il ricorso alla Giustizia Ordinaria si è reso necessario come estrema ratio per vedere rispettati i diritti dei lavoratori – avevano spiegato - Con questa azione, la Cisl Fp Liguria ribadisce concretamente la propria volontà di garantire tutela, sostegno e dignità a tutti i dipendenti del Servizio Sanitario Regionale”.

In attesa della sentenza della causa promossa in nome e per conto di cinque dipendenti dell’Asl 2, la Cisl Fp Liguria aveva tutto il personale interessato a interrompere i termini di prescrizione per poter richiedere, in caso di vittoria, tutti gli arretrati fino a 10 anni.

In caso di esito positivo, il sindacato si attiverà immediatamente per ottenere il riconoscimento dell’indennità sostitutiva e il pagamento degli arretrati dovuti a tutto il personale.

Alla prima udienza interlocutoria la giudice Laura Serra si è riservata di decidere sull'istanza istruttoria. Sono stati ascoltati anche una dipendente e il rappresentante dell'Asl2.

"Restiamo alla finestra su quella che sarà l'attività del giudice e per il momento riteniamo di essere nel giusto e di perseguire l'interesse dei dipendenti nel sostenerli nella loro rivendicazione" ha detto il sindacalista Davide Dacchini.

"L'Azienda applica quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto sanità e dalla normativa vigente in materia - avevano spiegato dall'Asl2 - Da tempo è attivo un confronto costruttivo con le organizzazioni sindacali anche su questa tematica, nella convinzione che il dialogo rappresenti lo strumento più efficace per chiarire le interpretazioni normative e individuare soluzioni condivise nell’interesse dei lavoratori e dell’Azienda. Prendiamo pertanto atto, con rammarico, della decisione di adire le vie legali".

"L'Azienda affronta questa vertenza con serenità operando da sempre nel pieno rispetto delle regole, e confida che il Tribunale possa fare piena chiarezza sulla corretta interpretazione delle norme contrattuali - continuano dall'azienda sanitaria locale savonese - Precisiamo infine che, nel rispetto dei reciproci ruoli, permane immutata la disponibilità al confronto con tutte le organizzazioni sindacali, anche nei casi in cui il frastagliato e non univoco panorama giurisprudenziale richieda approfondimenti più completi o interventi decisionali dirimenti da parte di soggetti terzi".