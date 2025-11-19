Liguria, Lega: "Giornata storica, l’autonomia è un vantaggio per tutti"

“Oggi per l’autonomia della Liguria è una giornata storica. La firma della pre-intesa fra il Presidente Marco Bucci e il Ministro Roberto Calderoli, che ringraziamo per il proficuo lavoro, sulle prime 4 materie dell’autonomia è un concreto passo in avanti per il nostro territorio. Si tratta, infatti, di un tassello fondamentale nel percorso verso la concreta applicazione dell’autonomia differenziata. Un risultato fortemente perseguito dalla Lega a supporto dei nostri territori e, lo ricordiamo, previsto dalla nostra Costituzione. L’autonomia è un vantaggio per tutti. Tutto il contrario di quanto affermato dalle sinistre che non hanno argomenti e hanno saputo soltanto denigrare il proficuo lavoro del Ministro Calderoli parlando di ‘passerella elettorale’ e di ‘sciagura’ per la Liguria”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo (capogruppo), Alessio Piana e Armando Biasi.