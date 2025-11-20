I Carabinieri celebrano la Virgo Fidelis, l'84° anniversario della Battaglia di Culqualber e la Giornata dell'Orfano

Domani 21 novembre, alle ore 10,30, i Carabinieri del Comando Provinciale di Savona, presso la parrocchia Maria Ausiliatrice di via San Giovanni Bosco a Savona, alla presenza delle autorità militari e civili, celebreranno la Virgo Fidelis, l’84° Anniversario della Battaglia di Culquaber e la Giornata dell’Orfano.

La Virgo Fidelis, madre di Gesù, è la “Celeste Patrona dell'Arma dei Carabinieri” dal giorno 11 novembre 1949, data della promulgazione di un apposito Breve apostolico da parte di Papa Pio XII. La ricorrenza della Patrona dell’Arma è stata fissata dallo stesso Papa Pio XII per il 21 novembre, giorno in cui cade la Presentazione della Beata Vergine Maria e la ricorrenza della battaglia di Culqualber, combattuta in Abissinia (l'attuale Etiopia) dal 6 agosto al 21 novembre 1941 fra militari italiani e britannici.

Il 21 novembre è anche la Giornata dell’orfano. L’Arma dei Carabinieri ha fondato nel 1948, l’ONAOMAC - Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri - che assiste i figli dei militari deceduti aiutandoli economicamente negli studi e nelle varie esigenze di vita.

L’importante ricorrenza religiosa rappresenterà, come tutti gli anni, gradita occasione di incontro e saluti con le autorità e la cittadinanza della provincia di Savona.