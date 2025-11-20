Orientamenti, grande successo per l’incontro con lo psicanalista Massimo Recalcati

Grande successo ieri sera ai Magazzini del Cotone di Genova per l’incontro con lo psicanalista Massimo Recalcati, uno dei ‘Dreamers’ protagonisti dell’edizione 2025 di Orientamenti, con piu' di mille persone in sala e oltre 200 spettatori collegati in streaming.



“In un periodo come il nostro, fatto di incertezze, traumi, guerre, di un avvenire senza luce, come ci si salva? La risposta che darei a questa domanda è quella di accendere il fuoco del desiderio – ha dichiarato Recalcati -. Noi siamo abituati a pensare che il pensiero sia in opposizione al dovere, e che il dovere sia una specie di museruola, una camicia di forza del desiderio. Invece la salvezza è quando noi riusciamo a fare del nostro desiderio un dovere. L’augurio che voglio fare alle nuove generazioni è quello di riuscire a trovare il loro desiderio, e che questo desiderio abbia la stessa necessità, la stessa forza di un dovere”.



“Quello con il professor Recalcati è un incontro prezioso per aiutare insegnanti, genitori e tutte le figure di riferimento per i più giovani nel delicato compito di accompagnare i ragazzi nella scelta del loro futuro – ha dichiarato l’assessore alla Scuola, formazione e orientamento della Regione Liguria Simona Ferro, intervenuta ieri sera al panel -. È proprio questo lo spirito di Orientamenti: dare ai giovani, e agli adulti che sono al loro fianco, tutte le informazioni e gli strumenti necessari a trovare la propria strada, nello studio come nel mondo del lavoro”.