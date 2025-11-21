Orientamenti, lo sport ancora protagonista con Francesco Bocciardo e Stella Nervini

Lo sport è ancora grande protagonista al Festival Orientamenti 2025. Ai Magazzini del Cotone gli studenti hanno incontrato due grandi protagonisti dello sport italiano: Stella Nervini, campionessa mondiale di pallavolo, e Francesco Bocciardo, fuoriclasse del nuoto paralimpico e quattro volte oro ai Giochi.

“Due storie diverse, due percorsi unici, ma un messaggio comune: lo sport sa ispirare, educare e aiutare i ragazzi a crescere – ha detto l’assessore alla Formazione e allo Sport Simona Ferro –. Impegno, sacrificio, inclusione, capacità di superare le difficoltà e rispetto degli altri: sono valori che lo sport trasmette e che contribuiscono a formare i cittadini di oggi e di domani”.

Ieri Stella Nervini, schiacciatrice del Fenera Chieri ’76 e della Nazionale, ha conquistato la platea con il racconto del suo percorso: dalle prime sfide lontano da casa alla forza con cui ha inseguito il sogno di diventare una campionessa. A soli 22 anni ha già vinto una Volleyball Nations League e un Mondiale con la maglia azzurra. Intervistata da Michele Corti nell’ambito dell’incontro promosso da Stelle nello Sport, Stella si è definita “determinata, risoluta e silenziosa” e ha spiegato come la pallavolo l’abbia formata dentro e fuori dal campo: “Mi ha insegnato a vivere, a dare ordine alle giornate, a relazionarmi, a conoscere me stessa. Una vera palestra di vita”.

Questa mattina, a conclusione degli incontri sportivi del Festival, c’è stato l’intervento di Francesco Bocciardo, che ha portato sul palco il valore dello sport come medicina, terapia e acceleratore di socialità, soprattutto per le persone con disabilità. “La disabilità è negli occhi di chi la guarda”, ha raccontato, rivolgendosi ai giovani con il suo stile diretto e motivante. Accanto a lui Vittoria Oliva, giovane campionessa di tennis tavolo, Marco Barbagelata, presidente di Bic Genova, e Giulio Attardi, delegato Figc per il Calcio Integrato. Anche attraverso le testimonianze di alcuni ragazzi, l’incontro ha mostrato come lo sport possa favorire l’autonomia delle persone con disabilità e abbattere barriere fisiche e mentali.

Gli appuntamenti con Nervini e Bocciardo, promossi da Stelle nello Spot all’interno del Festival Orientamenti, rientrano nel calendario di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”.