Ballando, Nancy Brilli commossa: "Non potevo avere figli, poi è arrivato Francesco"

(Adnkronos) - "La gravidanza è stata un punto di svolta dell'esistenza". Con queste parole Nancy Brilli ha aperto il suo cuore a Ballando con le stelle parlando della difficoltà diagnosticata dai medici di non poter avere figli. "Mi mancavano proprio pezzi di ricambio. Per tutta la vita ho avuto l'endometriosi, me l'hanno diagnosticata a 30 anni quando mi è venuto un tumore: mi sono operata e dopo l'operazione mi hanno detto che non avrei avuto la possibilità di una gravidanza", ha raccontato l'attrice che per tutta la vita sognava il desiderio di una famiglia.

"Per anni ero 'selvatica', non avevo una meta. Poi ho conosciuto Luca, mi sembrava l'uomo giusto, mi sembrava tutto giusto, ma l'idea di non poter avere un figlio pesava tantissimo. Poi, ho chiesto aiuto, il medico mi disse che arrivavo a un 5% di possibilità, potevo fare un solo tentativo. Abbiamo iniziato con una cura ormonale, poi mi hanno detto che ero incinta, ma mi dissero di andarci con cautela", ha aggiunto Brilli.

Brilli inizialmente era rimasta incinta di due gemelli, poi uno l'ha perso: "Mi viene da pensare che ho un angelo custode in cielo". Poi, la sicurezza di diventare mamma: "Mi hanno assicurata che fossi diventata madre. Finalmente era tutto giusto, un momento di pace". "Francesco è la mia grandissima vittoria", ha concluso con le lacrime agli occhi.