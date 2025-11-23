I segnali stradali verdi 'debuttano' nel Regno Unito, cosa significano i 'green signs'

(Adnkronos) -

Arrivano misteriosi segnali stradali verdi sulle strade? In Italia, non ancora. Gli 'strani' cartelli, con forma circolare come i segnali di divieto e obbligo, compaiono qua e là nel Regno Unito. In alcune strade può capitare di trovare segnali con bordo verde e con una velocità indicata espressamente nello spazio centrale, proprio come avviene per i limiti di velocità che però, come è noto, sono caratterizzati dal bordo rosso. I segnali di divieto hanno bordo rosso con un simbolo nero su fondo bianco. Quelli di obbligo, come noto, hanno un bordino bianco e un simbolo bianco su fondo blu.

Dove si trovano i segnali?

A cosa servono questi segnali? Hanno realmente valore per stabilire regole nella circolazione stradale? Nel Regno Unito, ad oggi, tali segnali non sembrano avere una certificazione dal codice stradale. Si tratta, sostanzialmente, di 'consigli' che non necessariamente vanno seguiti: se un segnale verde indica la velocità di 20 miglia orarie, chi viaggia a velocità superiore - ma entro i limiti stabiliti dai 'veri' segnali - non va incontro a multe o altri provvedimenti.

Il significato dei green signs

Tali cartelli potrebbero essere utilizzati da autorità locali semplicemente per indurre gli automobilisti e i conducenti di altri veicoli a moderare la velocità, magari in prossimità di scuole, ospedali o aree residenziali. I segnali, visibili dalla strada, potrebbero essere esposti anche all'interno di proprietà private o cantieri per puntare ad una maggiore sicurezza della circolazione. I 'green signs' invitano a moderare la velocità, spesso al di sotto delle 20 miglia orarie, in aree in cui è più probabile la presenza di pedoni o bambini.