Laigueglia, gli allievi della scuola Badarò a lezione di Protezione civile

I volontari della Protezione Civile sono saliti in cattedra alla scuola media “Badarò” per un’approfondita lezione sulla protezione civile, organizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Scolastico, il Comune di Laigueglia e la Polizia Locale, alla presenza del comandante Valentina Ruaro e dell’assessore all’Istruzione Giampaolo Giudice.

Sull’esempio del Giappone, dove la Protezione civile è materia di studio, i volontari hanno illustrato i comportamenti salvavita da adottare in caso di terremoto, con le tecniche di autoprotezione che anche gli studenti devono conoscere e applicare. Hanno inoltre spiegato l’importanza di avere una struttura antisismica, come l’edificio scolastico recentemente ristrutturato dal Comune.

Successivamente, i volontari hanno illustrato i comportamenti da adottare in caso di allagamenti, mareggiate e incendi, dedicando anche un capitolo alle buone pratiche di prevenzione in ambiente naturale. Dopo il saluto del sindaco Giorgio Manfredi, i relatori – Claudio Vigliano, Mauro Cavalli e Matteo Barbero – hanno proiettato filmati didattici creati dalla Protezione Civile e dall’ARPAL, oltre a una rassegna fotografica delle attività svolte dal gruppo laiguegliese durante l’anno.

Alla parte teorica in classe, seguita con interesse dagli studenti che hanno posto numerose domande, è seguita una dimostrazione sul campo, con la visita alla sede del COC (Centro Operativo Comunale) e la presentazione di una piscina portatile in dotazione alla squadra, studiata per consentire in tempi rapidi il carico d’acqua negli elicotteri antincendio.