Hong Kong, almeno 55 i morti del maxi incendio: soccorritori cercano sopravvissuti

(Adnkronos) - Si aggrava il bilancio delle vittime del tragico incendio che a Hong Kong ha devastato un complesso residenziale del quartiere Tai Po. Sono 55 i morti secondo le ultime notizie confermate dai Vigili del Fuoco dell'ex colonia britannica. Almeno 123 persone sono rimaste ferite, tra cui otto vigili del fuoco.

I soccorritori sono ancora alla ricerca dei numerosi residenti ancora dispersi. I vigili del fuoco non hanno fornito un aggiornamento sul numero delle persone ancora disperse dopo l'incendio. In precedenza, le autorità avevano dichiarato che 279 mancavano all'appello.

Si ritiene che l'incendio si sia propagato attraverso le impalcature di bambù attorno all'edificio e che sia stato probabilmente favorito dal vento. La polizia ha affermato che gli edifici erano coperti con teli protettivi in ​​rete e plastica che non avrebbero soddisfatto gli standard antincendio e ha scoperto che alcune finestre di un edificio non interessato erano sigillate con materiale espanso.

Il Wang Fuk Court è composto da otto grattacieli, ciascuno dei quali alto 31 piani. Secondo il censimento governativo del 2021, ospitano 1.984 appartamenti per circa 4.600 residenti. Costruiti nel 1983, i grattacieli erano in fase di ristrutturazione.