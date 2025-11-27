Ministero Esteri Cina “Pronti a rafforzare cooperazione economica con UE”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina è disposta a continuare a rafforzare la cooperazione economica e commerciale con l'Unione Europea (UE) e spera che l'UE mantenga fermamente il suo impegno verso l'apertura, ha dichiarato mercoledì la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning.Di recente, la 18esima Fiera per la Cooperazione Economica e Tecnologica Europa-Cina si è tenuta con successo a Chengdu, nella provincia del Sichuan. Rispondendo a una domanda pertinente durante una conferenza stampa ordinaria, Mao ha affermato che, dal 2002 a oggi, sono state organizzate 18 edizioni della fiera, attirando la partecipazione di oltre 12.000 aziende cinesi ed europee e raggiungendo più di 3.300 accordi preliminari di cooperazione.La fiera è una delle più grandi piattaforme di investimento, commercio, innovazione e cooperazione tra Cina ed Europa, con la più ampia partecipazione di Stati membri dell'UE e imprese europee, ha aggiunto Mao.Osservando che Cina e UE sono altamente complementari sul piano economico e presentano una profonda convergenza di interessi, Mao ha affermato che la cooperazione economica e commerciale costituisce un pilastro delle relazioni Cina-UE. Negli ultimi 50 anni dallo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra Cina ed UE, il commercio bilaterale annuo è aumentato da 2,4 miliardi di dollari a oltre 780 miliardi di dollari, e lo stock degli investimenti reciproci è salito a oltre 270 miliardi di dollari.Ha inoltre dichiarato che, finora, i cittadini di 25 Stati membri dell'UE possono viaggiare in Cina senza visto e che il China Railway Express ha effettuato quasi 120.000 viaggi, raggiungendo più di 200 città in 26 Paesi europei. Le rispettive forze di Cina e UE hanno consentito benefici reciproci e risultati tangibili per i popoli di entrambe le parti, ha aggiunto Mao."Siamo pronti a continuare a intensificare la cooperazione economica e commerciale con l'UE e a promuovere lo sviluppo sano e stabile delle relazioni Cina-UE. Speriamo inoltre che l'UE mantenga fermamente il suo impegno verso l'apertura e colga le importanti opportunità offerte dallo sviluppo della Cina", ha affermato Mao.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-