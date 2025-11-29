 / Cronaca

Investimento pedonale a Loano: uomo in codice rosso

L'incidente si è verificato in via Genova. Sul posto il personale sanitario e le forze dell'ordine

Momenti di grande concitazione ieri sera in via Genova, a Loano, dove poco dopo le 23 un uomo è stato investito da un’automobile. L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute tempestivamente sul posto per effettuare i rilievi.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato un’ambulanza della Croce Rossa di Ceriale e l’automedica.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi: dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

