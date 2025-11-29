 / Cronaca

Savona, si accascia a terra mentre scarica un furgone: addetto ai traslochi perde la vita

I soccorsi mobilitati in via Riccardo Zandonai

Tragedia questa mattina in via Riccardo Zandonai, a Savona. Un operaio di 56 anni, dipendente di una ditta di traslochi, è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre stava scaricando un furgone.

L’uomo si è accasciato a terra e i soccorsi, allertati immediatamente, sono arrivati in pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia dei Carabinieri.

Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, per il lavoratore non c’è stato nulla da fare. Il pm Massimiliano Bolla ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

