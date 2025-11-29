 / 

Airbus richiama 6 mila aerei A320 per correzione software

ROMA (ITALPRESS) - Airbus ha chiesto di aggiornare i software di controllo degli aeromobili A320, che potrebbe essere danneggiato da un'intesa attività di radiazioni solari. Comporterà ritardi in tutto il mondo.Airbus ha richiamato 6 mila aeromobili A320. Sono a rischio migliaia di voli. Il richiamo è legato all'incidente avvenuto lo scorso 30 ottobre su un volo Jet-Blu tra Cancùn, in Messico, e Newark, negli Usa. Airbus è in contatto con gli operatori: "Manteniamo la sicurezza come priorità", fanno sapere dalla Società, che ha attivato procedure di assistenza ai passeggeri, con opzioni di riprotezione su altri voli o rimborso integrale.- foto Ipa agency -(ITALPRESS).

