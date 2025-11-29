Fialdini e il 'lastra-gate' a Ballando, dopo Fognini il chiarimento con Colombari

(Adnkronos) -

A Ballando con le stelle è tempo di chiarimenti. Negli ultimi giorni ad animare gli spogliatoi del dance show ci ha pensato Francesca Fialdini e il suo 'lastra-gate'. La conduttrice, costretta al ritiro per una lesione al piede destro e la frattura di 3 costole, ha rivelato a 'Ballando segreto' che alcuni concorrenti avrebbero messo in dubbio la veridicità dei suoi infortuni chiedendo di poter visionare le lastre. Sui social è partita immediatamente una caccia alle streghe e in molti hanno ipotizzato che dietro ci fossero Fabio Fognini e Martina Colombari.

In collegamento con La vita in diretta il 27 novembre, Milly Carlucci ha spiegato: "Sono stati fatti dei nomi a vanvera. Sono state tirate in ballo persone che non avevano niente a che vedere con questa storia. Barbara D'Urso e Martina Colombari non c'entrano nulla con questa vicenda. C'è stato un confronto vivace tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini, è nato da un equivoco sull'uso delle parole. Poi si sono chiariti".

Ad archiviare il caso ci ha pensato lo stesso Fognini che su Instagram ha scritto: "Ci tengo a chiarire una cosa. Non è vero che ho chiesto le lastre a Francesca. C'è stato un confronto nato per caso, non richiesto da me, e da sportivo con una lunga esperienza di infortuni ho semplicemente detto che da una frattura alle costole è difficile di recuperare in così poco tempo".

Poi, il turno con Martina Colombari. A smentire le voci ci hanno pensato le due concorrenti che sui social hanno condiviso un video in cui le due intonano 'Parole, parole”' di Mina. "Parole, parole, parole, soltanto parole, parole non fra noi, fra tutti. Fra noi no, fra noi un abbraccio", ha detto Colombari, sottolineando come l'episodio con la riguarda minimamente. Resta ancora da capire chi sia stato a chiedere le lastre alla conduttrice televisiva.