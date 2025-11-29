 / 

| 29 novembre 2025, 06:52

Juve-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Juve-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) -

La Juventus di Luciano Spalletti ospita il Cagliari oggi, sabato 29 novembre, nell'anticipo della tredicesima giornata della Serie A. Il match è in programma alle 18 e sarà trasmesso in diretta tv e streaming. La Juve, che ha 20 punti, è reduce dall'impegno infrasettimanale in Champions League con la prima vittoria nel torneo ottenuta in Norvegia sul campo del Bodo. In campionato, i bianconeri hanno pareggiato le ultime 2 gare. Stesso ruolino per il Cagliari negli ultimi 2 match disputati. I sardi hanno 11 punti e cercano un risultato positivo per non essere risucchiati in zona retrocessione. 

 

JUVENTUS - (3-4-2-1) - Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti. 

CAGLIARI - (3-5-2) - Caprile; Zappa, Deiola Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Esposito; Borrelli. All. Pisacane. 

 

La partita Juventus-Cagliari, con calcio d'inizio alle 18, sarà disponibile soltanto su Dazn per gli abbonati. Sarà visibile sull'app o sul canale DAZN1 sul decoder Sky. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium