Milan-Lazio 1-0, Leao batte Sarri e fa volare i rossoneri al primo posto

(Adnkronos) -

Vince il Milan. Oggi, sabato 28 novembre, i rossoneri hanno battuto la Lazio 1-0 a San Siro nel big match della 13esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri si è imposta grazie al gol, nel secondo tempo, di Rafa Leao e si è presa, almeno per una notte, il primo posto in classifica. Con questa vittoria infatti il Milan sale a quota 28 punti, andando a +1 sulla Roma, attesa domani dalla sfida dell'Olimpico contro il Milan. I biancocelesti di Sarri restano invece in ottava posizione a 18.

Nella prossima giornata di Serie A la Lazio ospiterà il Bologna, mentre il Milan sfiderà in trasferta il Torino.