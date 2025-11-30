Finalborgo, il quartetto Se.Go.Vi.O. in concerto tra danze e colonne sonore

A Finalborgo nuovo appuntamento dei Pomeriggi Musicali (nuovi percorsi: sonori e artistici), rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’assessorato alla Cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.

Sabato 6 dicembre alle ore 16:30, presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo, avremo ospite il quartetto Se.Go.Vi.O., proveniente dalla provincia del Verbano-Cusio-Ossola: Salvatore Seminara alla chitarra, Stefano Gori al flauto, Paolo Vignani alla fisarmonica e Gabriele Oglina al clarinetto. Il nome Se.Go.Vi.O. nasce dall’unione dei cognomi Seminara-Gori-Vignani-Oglina per ricordare, con un pizzico di ironia, la figura del grande chitarrista spagnolo Andrés Segovia.

Il concerto, dal titolo “Danze e colonne sonore”, pone l’accento sull’impatto timbrico che nasce dall’incontro delle corde pizzicate con lo strumento a mantice e i fiati, dando vita alle graffianti sonorità della danza e a quelle suadenti delle colonne sonore.

Ascolteremo una serie di musiche di Nino Rota tratte dal film “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, la colonna sonora del celebre film “Il Postino” (ultima pellicola con protagonista il grande Massimo Troisi) e una serie di danze sudamericane fra cui Inverno Porteno, La muerte del angel e altre di Astor Piazzolla.

Ingresso libero a offerta, si accettano prenotazioni via WhatsApp al 3534639960.