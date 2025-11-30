 / 

| 30 novembre 2025, 16:10

Chieti, incidente frontale sulla statale: tre donne morte

Chieti, incidente frontale sulla statale: tre donne morte

(Adnkronos) - Incidente mortale oggi, domenica 30 novembre, sulla statale 652 Fondovalle Sangro vicino allo svincolo di Piane d'Archi nel territorio di Atessa in provincia di Chieti. Due auto – una Fiat Panda e una Ford Fiesta – si sono scontrate frontalmente. Tre donne sono decedute. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Atessa e i sanitari del 118.  

I militari stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. La circolazione è stata chiusa temporaneamente nel tratto interessato. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium