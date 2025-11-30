Imprese, Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): "Successo delle istituzioni coinvolge l’intera città"

(Adnkronos) - “Le celebrazioni per i vent’anni della realizzazione del polo fieristico Milano Rho-Pero e per i 25 anni dalla costituzione di Fondazione Fiera Milano, rappresentano un traguardo, ma soprattutto un nuovo punto di partenza affinché Fondazione Fiera Milano sia sempre di più il fulcro dello sviluppo economico, sociale, culturale e urbanistico di Milano, della Lombardia e del nostro Paese. Le storie di un'istituzione non appartengono soltanto a lei che le ha vissute ma diventano parte dell'identità collettiva di un territorio e di una comunità”. Così il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, commentando le celebrazioni per i 20 anni dall’inaugurazione del quartiere espositivo di Rho-Pero e per i 25 anni dalla nascita di Fondazione Fiera Milano.

Una serata organizzata per riaccendere “quello straordinario spirito che vi era quando tutti affollavano la Fiera campionaria, una vetrina per il made in Italy e una porta aperta sul mondo”, ricorda Bozzetti che volge poi lo sguardo al futuro: “Febbraio 2026 ci vedrà protagonisti come luogo di gare per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Con un investimento di 25 milioni di euro potremo ospitare le gare di pattinaggio su ghiaccio di velocità, le gare di hockey su ghiaccio e i media provenienti da ogni parte del mondo. Noi siamo pronti - afferma - Attendiamo tanti spettatori a tifare i propri beniamini. Dopo le Olimpiadi - aggiunge - questa location diventerà la seconda più grande d'Europa, dopo Parigi, in grado di ospitare i grandi eventi sportivi, musicali o congressuali, con una capienza che può raggiungere i 40mila spettatori”, conclude.