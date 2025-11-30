Ucraina, nuovi raid russi. Delegazione Kiev negli Usa per negoziati

(Adnkronos) - Mentre proseguono gli attacchi russi in Ucraina, delegati di Kiev sono oggi negli Stati Uniti per parlare del piano di pace. Tre i raid delle forze russe contro Kherson nella mattina di oggi. Tre civili, fra cui un uomo di 73 anni, sono rimasti feriti nel terzo bombardamento.

L'Ucraina si trova ad affrontare pressioni significative sia sul fronte militare che su quello politico. Contemporaneamente all'avanzata russa sul terreno, le forze armate di Mosca hanno colpito più volte la capitale e la sua regione per due notti consecutive. Un attacco condotto mediante droni nella periferia di Kiev ha causato il decesso di un individuo e il ferimento di undici persone nella serata di sabato, secondo quanto dichiarato dal governatore regionale.

Ore prima, una fonte interna ai servizi di sicurezza ucraini aveva attribuito a Kiev la responsabilità di attacchi a due petroliere nel Mar Nero, presuntamente impiegate per il trasporto clandestino di petrolio russo soggetto a sanzioni.

I colloqui con gli Stati Uniti si svolgono in un contesto di notevole instabilità per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la sua amministrazione: un'indagine anticorruzione di rilievo ha imposto il licenziamento del suo capo di gabinetto e principale negoziatore, Andriy Yermak, nella giornata di venerdì.

La delegazione ucraina, ora sotto la guida di Rustem Umerov, dovrebbe incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff in Florida, come confermato da un funzionario statunitense. Washington ha presentato un piano per porre fine al conflitto, in corso da oltre tre anni: la proposta iniziale, articolata in 28 punti e redatta senza il coinvolgimento degli alleati europei dell'Ucraina, prevedeva il ritiro di Kiev dalla regione orientale di Donetsk e il riconoscimento de facto da parte degli Stati Uniti delle regioni di Donetsk, Crimea e Lugansk come appartenenti alla Federazione russa. Gli Stati Uniti hanno successivamente ridimensionato la bozza originale a seguito delle critiche mosse da Kiev e dall'Europa.

Domani il presidente francese Emmanuel Macron ospiterà Zelensky per colloqui a Parigi, come annunciato dalla presidenza francese. "Prosegue il dialogo basato sui punti di Ginevra. La diplomazia rimane attiva. La delegazione ucraina è già negli Stati Uniti", ha scritto ieri Zelensky in un post. "Gli americani stanno dimostrando un approccio costruttivo e nei prossimi giorni sarà fattibile definire i passi per determinare come portare la guerra a una fine dignitosa", ha aggiunto.