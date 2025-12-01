Formula 1, attacchi social ad Antonelli. E lui cambia immagine Instagram

(Adnkronos) -

Kimi Antonelli sotto attacco. Il giovane pilota della Mercedes è finito nel mirino per quell'errore, nell'ultimo giro del Gran Premio del Qatar di Formula 1, che è valso il sorpasso di Lando Norris, salito quindi in quarta posizione a pochi metri dal traguardo. L'inglese ha conquistato due punti in extremis che potrebbero risultatare decisivi per le sorti del Mondiale, che si deciderà nell'ultimo weekend di gare ad Abu Dhabi.

Nelle ore immediatamente successive alla fine della gara però, Antonelli è stato vittima di attacchi social, con qualcuno che ha 'suggerito' che abbia fatto passare Norris di proposito. Su X infatti tifosi e appassionati hanno quindi puntato il dito contro il giovane pilota italian, che è stato vittima di una vera e propria shitstorm sotto i propri post Instagram.

Oggi è arrivata la reazione di Antonelli, che non si è ancora espresso sull'argomento ma ha cambiato l'immagine del suo profilo Instagram, sostituendola con uno sfondo completamente nero. La tesi 'complottistica', in ogni caso, era stata respinta nei minuti immediatamente successivi alla gara dallo stesso Kimi, che si era mostrato dispiaciuto e infastidito per l'errore che gli è costato il quarto posto.

Al termine della gara, in zona mista di fronte ai giornalisti, Antonelli è andato a cercare Verstappen ed è sembrato quasi 'scusarsi' per quella disattenzione, prendendosi l'abbraccio dell'olandese. Poi si è lanciato in un pronostico per il Mondiale: "Per me Max ce la farà. Alla fine si trova in una posizione dove non ha niente da perdere", ha detto a SkySport, "sicuramente ha una buona chance“.