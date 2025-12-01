Malgioglio, nuovo disco omaggio alle donne: "Sono la colonna sonora della mia vita"

(Adnkronos) -

Sarà un disco dedicato alle donne che ''sono la colonna sonora della mia vita''. Cristiano Malgioglio, in una intervista in esclusiva all'Adnkronos, anticipa l'uscita del suo nuovo album ''che si chiamerà probabilmente 'Amore e spine'" e che sarà composto da brani ''in dieci lingue diverse, ognuno dei quali dedicato a una cantante che ha avuto un ruolo fondamentale nella mia vita'', racconta. Un'antologia autobiografica, spiega Malgioglio, composta dalle cover più amate delle sue cantanti internazionali preferite, anticipato dal singolo 'Chi lo sa', già disponibile su tutte le piattaforme, per il quale invece ha riscritto un testo in italiano di un brano della cantante francese Zaz. ''In questo pezzo c'è la malinconia di un amore perduto - prosegue il cantante - il brano all'inizio volevo chiamarlo 'La mia vita è tutto un film' ma era troppo lungo e ho preferito intitolarlo 'Chi lo sa' perché nel testo dico: 'chi lo sa, chi lo sa, se penso al mio destino'. Gli autori del brano sono francesi ma mi hanno dato la possibilità di fare il testo in italiano".

''Chi lo sa' è una storia d'amore struggente - prosegue Malgioglio - un amore difficile da superare e che mi riguarda direttamente. Però è anche un brano dove c'è tanta allegria con echi di flamenco. Un mio amico brasiliano mi ha detto che c'è molta 'saudade'. Il testo è stato scritto interamente da me, la musica da Davide Esposito che è napoletano ma vive in Francia ed è uno dei più grandi autori internazionali: ha scritto canzoni anche per Céline Dion. Il singolo uscirà presto anche in Francia. Lunedì farò anche il video che presenterò prossimamente. Il regista che ho scelto è Gaetano Morbioli, uno dei più bravi del panorama italiano che ha lavorato anche con la Pausini, Ramazzotti e Zucchero''.

Il disco sarà in dieci lingue diverse, perché, tranne il primo singolo, si tratterà di cover che Malgioglio eseguirà nella lingua originale. "Per il brano di Noa canterò in ebraico, per Jasmine Amber in arabo, per Cesaria Evora in creolo, per Dusty Springfield in inglese, per Gloria Estefan in spagnolo. Ma non ve le svelo tutte. Adesso sto provando a cantare in greco per omaggiare Anna Vissi ma la lingua è molto difficile". Alle grandi cantanti italiane non dedica "per ora nessuna canzone - svela - ma se dovessi scegliere un pezzo prenderei 'Maschio' di Annalisa': 'se fossi maschio io mi venderei', un pezzo che è più adatto al mio linguaggio''.

Un disco sentimentale e dedicato alle donne che ''attraverso queste canzoni si potranno rispecchiare facilmente e diventare ancora più forti", sottolinea Malgioglio. "Ho creato questo album ragionando con il cervello di una donna non con il cervello di Cristiano Malgioglio, perché le donne sanno scrivere molto meglio degli uomini, hanno molta più sensibilità, sono molto più forti e conoscono bene la parola 'amore'''. Sulla scelta di fare un nuovo disco Malgioglio conclude: "In questa fase della mia vita mi sono chiesto: 'Che fine ha fatto il Cristiano Malgioglio di Mina, della Carrà, della Vanoni e di Calentano? Negli ultimi anni mi sono dedicato molto di più alla televisione, così ho deciso di tornare a cantare delle canzoni belle, cantabili, eleganti e sensuali come le cose che sono riuscito a fare durante la mia carriera. Sono molto soddisfatto e non vedo l'ora che esca''. (di Alisa Toaff).