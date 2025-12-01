 / 

Roma, vandalizzati muri sinagoga e targa per Stefano Gaj Taché a Monteverde: in azione due persone incappucciate

(Adnkronos) - È stato vandalizzato nella notte l'esterno della sinagoga Beth Michael di via di Villa Pamphili, nel quartiere Monteverde vecchio di Roma. Fra le scritte, "Palestina libera", "Monteverde antisionista e antifascista". Inoltre è stata annerita la targa dedicata a Stefano Gaj Taché, ucciso in un attentato terroristico nella Sinagoga di Roma il 9 ottobre 1982. 

A quanto apprende l'Adnkronos sarebbero due persone incappucciate ad aver vandalizzato l'esterno della sinagoga. La Digos di Roma è al lavoro sulle telecamere installate nella zona che avrebbero ripreso i due responsabili.  

 

