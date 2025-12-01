Ucraina, Zelensky: "Importante dialogo costruttivo, bene colloqui Miami"

(Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato ''l'importanza del dialogo costruttivo'' per la pace in Ucraina dopo aver ricevuto dal ''capo della delegazione ucraina Rustem Umerov'' il rapporto ''sui principali parametri del dialogo, sui suoi punti salienti e su alcuni risultati preliminari'' dell'incontro che si è svolto a Miami, in Florida. Con un messaggio su 'X', Zelensky ha sottolineato che ''è importante che i colloqui abbiano una dinamica costruttiva e che tutte le questioni siano discusse apertamente e con un chiaro focus sulla garanzia della sovranità e degli interessi nazionali dell'Ucraina''.

Il presidente ucraino si è poi detto ''grato agli Stati Uniti, al team del presidente Trump e al presidente in persona per il tempo investito così intensamente nella definizione delle misure per porre fine alla guerra. Continueremo a lavorare. Attendo con impazienza di ricevere un rapporto completo dal nostro team durante un incontro personale''.