Savona, il giornalista Paolo Berizzi presenta "Il libro segreto di CasaPound"

Sabato 6 dicembre, alle ore 18, la Sala Rossa del Comune ospiterà l’incontro con Paolo Berizzi, giornalista di Repubblicasotto scorta da anni per le sue inchieste sul neofascismo, che presenterà il suo nuovo volume “Il libro segreto di CasaPound” (Fuoriscena). L’evento, moderato da Francesca Agostini, presidente provinciale Anpi, e dal giornalista Mimmo Lombezzi, è promosso da Libreria Ubik, Arci, Anpi, Isrec e Aned.

Il libro rappresenta una delle prime inchieste complete sull’organizzazione neofascista italiana più rilevante degli ultimi vent’anni. Attraverso la voce di una “gola profonda”, Berizzi ricostruisce dall’interno i finanziatori, i misteri del palazzo-fortino nel cuore di Roma occupato dal 2003, il cosiddetto “piano B” eversivo in caso di sgombero, i legami con la destra di governo, oltre ai campi di addestramento, i riti pagani ed esoterici, e la violenza come metodo.

Non mancano dettagli inediti sulla struttura interna del movimento, le donne, i capi e i capetti, le ombre criminali e i rapporti con le istituzioni e i media mainstream. Una ricostruzione che scoperchia il vaso di Pandora del gruppo leader dell’estrema destra italiana, oggi al centro di cronache giudiziarie e politiche, e che potrebbe andare incontro allo scioglimento per tentata ricostituzione del Partito fascista.

Berizzi, autore di numerose inchieste e libri di grande impatto come Nazitalia. Viaggio in un paese che si è riscoperto fascista e L’educazione di un fascista, è noto per il suo lavoro costante di indagine sul neofascismo, al punto da essere l’unico giornalista italiano sotto scorta per questo motivo. Tra i temi da lui trattati figurano anche criminalità organizzata, terrorismo, lavoro nero, caporalato e devianza giovanile.