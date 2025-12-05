Albenga: applausi per l’Agenda 2026 dei Fiori Eduli, un’idea regalo originale e colorata

La Libreria Mondadori di Albenga ha fatto da cornice alla presentazione dell’Agenda 2026 dei Fiori Eduli, il nuovo volume pubblicato da Excalibur Milano e dedicato all’affascinante mondo della cucina con i fiori. A dialogare con il pubblico sono intervenuti Claudio Porchia, autore dei testi, insieme a tre figure di spicco della gastronomia ligure: Federico Scardina, chef dell’Hostaria del Viale; Cinzia Chiappori, chef dell’Osteria del Tempo Stretto; e Ottavia Castellaro, barlady specializzata in mixology floreale e autrice del libro Aromatiche da bere (Trenta Editore, Milano).

Durante l’incontro, i relatori hanno condiviso idee, suggerimenti e prospettive sull’uso creativo dei fiori in cucina e nella preparazione dei cocktail, confermando un interesse sempre crescente verso un approccio gastronomico innovativo, sensoriale e ricco di suggestioni naturali.

La presentazione si è conclusa con una degustazione raffinata e originale: grissini alla rosa preparati dallo chef Federico Scardina, biscotti ai fiori firmati da Cinzia Chiappori e due cocktail floreali creati da Ottavia Castellaro — un Americano alla begonia e un analcolico alle radici di iris, ispirato a Libereso Guglielmi, il celebre giardiniere di Calvino.

L’Agenda 2026 dei Fiori Eduli non è soltanto un planner, ma un vero e proprio manuale operativo, frutto della collaborazione con gli chef dei Ristoranti della Tavolozza e arricchito dai testi di Giovanna Mazzoni, Marco Missaglia e Claudio Porchia.

Il volume offre:

26 ricette d’autore, selezionate dal Festival Nazionale della Cucina con i Fiori e dal concorso Un fiore nel piatto

Schede tecniche dettagliate dedicate ai principali fiori eduli

Consigli pratici per un uso corretto, creativo e consapevole

Una preziosa collaborazione con i Ristoranti della Tavolozza

Obiettivo dell’agenda è valorizzare i fiori come veri ingredienti gastronomici, capaci di arricchire ogni piatto con gusto, profumo e colore.

Il volume conta 132 pagine, ha un prezzo di copertina di 15,00 euro ed è disponibile nelle principali librerie e online su magazinepress.it.