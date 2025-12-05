Ue, Meloni “Se vuole essere grande sia capace di difendersi da sola”

ROMA (ITALPRESS) - "Non parlerei di un incrinarsi dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Penso che quello che c'è scritto in questo documento strategico dica - magari con toni più assertivi - qualcosa che nel dibattito tra Usa e Ue va avanti da molto tempo e penso che parli di quello che alcuni di noi hanno avuto il coraggio di definire molto tempo fa un processo storico inevitabile, cioè che l'Europa a un certo punto deve capire che se vuole essere grande deve essere capace di difendersi da sola e non può dipendere dagli altri". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Tg La7. "Quando tu appalti la sicurezza a qualcun altro devi sapere che c'è un prezzo da pagare. Gli americani decidono oggi come difendere i loro interessi perchè hanno la forza per farlo, credo che l'Europa debba fare la stessa cosa. Chiaramente ha un costo economico e produce una libertà politica".-foto Ipa Agency -(ITALPRESS)