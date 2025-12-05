Unione Europea punisce X, viola obblighi trasparenza: maxi multa per Musk

(Adnkronos) -

La Commissione Europea, dopo quasi due anni, muove su X. L'esecutivo Ue ha adottato una decisione di non conformità nei confronti del social network per violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal Digital Services Act (Dsa), comminandogli una multa da 120 milioni di euro.

Le violazioni includono la grafica "ingannevole" del segno di spunta blu, la mancanza di trasparenza del suo archivio pubblicitario e il mancato accesso ai dati pubblici per i ricercatori. Il procedimento era iniziato il 18 dicembre 2023 e mirava ad appurare se X, rilevata da Elon Musk nel 2022, avesse violato il Dsa in ambiti legati alla diffusione di contenuti illegali e a valutare l'efficacia delle misure adottate per contrastare la manipolazione delle informazioni, materie per le quali l'indagine è ancora in corso.

La Commissione ha anche approvato gli impegni di TikTok, controllata dalla cinese ByteDance, ad adottare soluzioni che garantiscano la piena trasparenza in merito agli annunci sui suoi servizi, come richiesto dal Digital Services Act (Dsa). Dopo un confronto con l'esecutivo Ue, TikTok ha presentato impegni vincolanti che "affrontano tutte le preoccupazioni sollevate dalla Commissione" nella sua indagine e nei risultati preliminari di maggio 2025. Questi impegni ora garantiscono la "piena trasparenza" degli annunci di TikTok.