Fiorentina, crisi senza fine: il Sassuolo vince 3-1 a Reggio Emilia

(Adnkronos) - Sempre più notte fonda per la Fiorentina di Vanoli. La squadra viola subisce l'ennesimo ko stagionale, il nono, 3-1 contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Una sconfitta dolorosa dopo essere passati in vantaggio grazie al rigore trasformato da Mandragora. Poi la squadra di Grosso ha preso in mano la sfida andando a segno con Volpato, Muharemovic e Koné e ribaltando il risultato. Il Sassuolo sale così nelle zone alte della classifica, a 20 punti in ottava posizione, scavalcando al momento Lazio e Udinese, mentre la Viola resta mestamente all'ultimo posto con appena 6 punti.  

 

