| 06 dicembre 2025, 12:11

Roma, suv investe pedone all'Eur: morto 27enne

(Adnkronos) - Un pedone di 27 anni è morto investito ieri sera da una Porsche Cayenne guidata da un ragazzo di 28 anni in zona Eur a Roma. L'incidente è avvenuto in viale della Grande Muraglia, in prossimità del civico 540, e sul posto sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. Il conducente del veicolo è stato sottoposto agli accertamenti presso l’ospedale Sant’Eugenio e sono tuttora in corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

