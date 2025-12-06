 / 

Ucraina-Russia, missili e droni su Kiev nella notte

(Adnkronos) - Tre persone sono rimaste ferite in Ucraina stanotte in un attacco russo con missili e droni nella regione di Kiev. L'offensiva ha compromesso le infrastrutture ferroviarie, imponendo la riprogrammazione dei collegamenti passeggeri. 

Il responsabile dell'Amministrazione statale regionale di Kiev ha dichiarato: "Il nemico sta lanciando un attacco massiccio sulla regione di Kiev con droni e missili. Insediamenti pacifici nella regione sono sotto attacco. Purtroppo, tre persone sono rimaste ferite a seguito dell'attacco." A tutte le vittime è stata prestata assistenza medica. 

 

