 / 

| 06 dicembre 2025, 21:26

Vicenza, morta Diana Canevarolo: era stata trovata in una pozza di sangue dal marito

Vicenza, morta Diana Canevarolo: era stata trovata in una pozza di sangue dal marito

(Adnkronos) -

È morta, Diana Canevarolo, la donna di 49 anni trovata in una pozza di sangue giovedì all’alba nel cortile di casa a Torri di Quartesolo (Vicenza). Il decesso è stato decretato oggi pomeriggio, al termine dell'iter di accertamento della morte cerebrale da parte del reparto di Rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. La donna aveva un ampio trauma cranico e le sue condizioni erano apparse disperate fin da subito.  

La Procura, che ha aperto un fascicolo ma senza alcuna ipotesi circostanziata, ha disposto l’autopsia. Dovrà accertare cosa o chi abbia procurato la grave ferita alla donna che ha trascorso in quelle condizioni alcune ore prima di essere trovata così dal marito, il primo a chiamare i soccorsi.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium