Verezzi, se n'è andato Idrio Rizzin: con la moglie Flora “inventò” la Topia

La sua figura imponente, unita a quella parlata inconfondibile che lo rendeva unico quanto il suo nome, restava impressa in chiunque lo incontrasse. Adamo Rizzin — per tutti, davvero per tutti, semplicemente Idrio —si è spento nella notte all’età di 77 anni.

Per la comunità di Verezzi era l’anima della Topia, l’osteria che aveva “inventato” nei primi anni '80 insieme alla sua amata Flora — contribuendo a trasformare Verezzi nella meta pregiata che è oggi — e che per decenni avevano portato avanti con passione, prima di affidarla alle loro figlie.

La sua è stata una vita dedicata al lavoro e all’amore per la famiglia: eccellente piastrellista, operaio del cantiere navale di Pietra Ligure, uomo venuto dal Veneto con i suoi fratelli che in Liguria aveva trovato il suo approdo. Prima a Diano Marina, poi a Verezzi, dove ha vissuto fino all’ultimo respiro.

In queste ore in molti ne piangono la scomparsa, ricordandolo come un uomo dal cuore grande, sempre pronto a tendere una mano al di là di ogni divisione. Un amico sincero, una presenza buona: uno di quelli che, anche quando se ne vanno, continuano a restare.

I funerali saranno celebrati giovedì 11 dicembre, alle ore 15, nella Chiesa di Gesù Redentore a Borgio Verezzi, dove Mercoledì 10 alle ore 17.30 sarà recitato il Santo Rosario.

Idrio lascia la moglie Flora, le figlie Viviana e Serena, i generi Andrea e Giancarlo, gli adorati nipoti Alessandro e Samuele,

le sorelle, i fratelli, le cognate, i cognati, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.