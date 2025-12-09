Viceministro Commercio Cina, investimenti Ue nel settore auto benvenuti

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina accoglie con favore i produttori europei di auto affinchè continuino a investire nel Paese e a collaborare con i partner cinesi per promuovere la transizione verde e intelligente dell'industria automobilistica, ha dichiarato il vice ministro cinese del Commercio Ling Ji.Ling ha formulato queste osservazioni durante due recenti video-incontri, il primo con Hildegard Mueller, presidente dell'Associazione dell'Industria Automobilistica Tedesca (VDA), e il secondo con Ola Kallenius, presidente dell'Associazione dei Costruttori Europei di Automobili (ACEA) e presidente del consiglio di amministrazione del Mercedes-Benz Group AG, ha riferito il ministero in una dichiarazione online lunedì.Sottolineando che le industrie automobilistiche cinese ed europea sono profondamente integrate, Ling ha espresso la speranza che le associazioni automobilistiche tedesche ed europee sfruttino la loro influenza per incoraggiare la Commissione europea a collaborare con la Cina per trovare il prima possibile una soluzione adeguata all'indagine anti-sovvenzioni dell'Unione Europea sui veicoli elettrici.Mueller ha affermato che la cooperazione automobilistica tra Germania e Cina ha portato risultati fruttuosi, secondo la dichiarazione.Le case automobilistiche tedesche stanno aumentando continuamente i loro investimenti in Cina e approfondendo la cooperazione strategica con partner cinesi, ha aggiunto la presidente, aggiungendo che l'associazione si oppone all'imposizione da parte dell'UE di dazi compensativi sui veicoli elettrici cinesi.Kallenius ha osservato che i produttori europei di auto, tra cui Mercedes-Benz, hanno costantemente intensificato i loro sforzi di localizzazione negli ultimi anni e si sono integrati profondamente nello sviluppo della produzione automobilistica e delle catene di approvvigionamento cinesi.Il presidente ha espresso la speranza che entrambe le parti adottino un approccio pragmatico per trovare una soluzione nel caso anti-sovvenzioni sui veicoli elettrici e che rafforzino la cooperazione nelle catene industriali e di approvvigionamento.(ITALPRESS) -Foto Xinhua-