Andrea Diprè finto capotreno per video su Youtube: denunciato dalla Polfer

È Andrea Diprè, l'ex avvocato trentino trasformatosi in youtuber, l'uomo di 51 anni che è stato denunciato dalla Polfer di Mestre (Venezia) per essersi finto capotreno sul regionale Venezia- Portogruaro Caorle. 

Diprè, presentandosi come un capotreno di Trenitalia, chiedeva agli ignari passeggeri di esibire i loro biglietti, li scansionava col suo telefonino e girava dei video che poi pubblicava su Youtube. "Gentili telespettatori, sono orgoglioso di lavorare per Trenitalia. Sono stato assunto come 'capetto' e controllore. Io li sgamo tutti, andiamo a vedere chi ha il biglietto. Tolleranza zero", le parole pronunciate da Diprè sul treno prima di dirigersi verso i passeggeri. 

 

