"Visita urologica tra 11 mesi: ma la Regione non aveva annunciato lo smaltimento delle liste d’attesa?"

Lettera aperta alla Giunta Regionale della Liguria

"Ho compiuto 85 anni e, da oltre un anno, non ho effettuato visite urologiche. Considerato che recentemente si sono presentati alcuni, seppur marginali, problemi, il medico di famiglia, in data 17/11/2025, mi prescrive la visita urologica, previe alcune analisi propedeutiche alla stessa".

"Mi reco al CUP di Carcare, che mi fissa l’appuntamento per il prelievo in data 25/11 e, in data 1° dicembre, mi vengono consegnati i relativi referti. Posso quindi fissare la visita urologica, essendo in possesso delle analisi richieste".

"Mi reco nuovamente al CUP di Carcare, ma l’addetta mi comunica che la visita non è prenotabile, in quanto non vi è alcuna disponibilità per tale tipologia di visite. Prendo atto e attendo fiducioso! Passano alcuni giorni ed oggi, a mia nuova richiesta, il CUP di Carcare mi informa che la prima visita sarebbe disponibile ad Albenga il 27 ottobre 2026 e, a seguire, vi sarebbero disponibilità nelle successive settimane di novembre 2026 a Imperia e dintorni".

"Ma la Regione, nei mesi scorsi, non aveva trionfalmente annunciato che le liste d’attesa erano in via di smaltimento? E se la mia visita presentasse, malauguratamente, carattere d’urgenza? Mi si dirà: c’è sempre il privato, al quale — pagando — ci si può rivolgere! Frattanto, sappiamo che la Regione, per la nuova “marchetta” natalizia, ha stanziato 600.000 (diconsi seicentomila) euro da spendere per le luminarie nei comuni liguri".

"Con quella cifra, quante visite mediche si potevano pagare per eliminare le liste d’attesa sanitarie? Mala tempora currunt!".

"Cordiali saluti e Buone Feste alla Giunta regionale ed a tutti i cittadini".

Alfio Minetti