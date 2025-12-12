Tutto sulla Giornata internazionale della montagna celebrata l’11 dicembre

Come ogni anno, l’11 dicembre è stata celebrata la Giornata internazionale della montagna, istituita dalle Nazioni Unite nel 2003.

Scopo di questa ricorrenza è evidenziare l’importanza delle montagne non solo come simbolo naturale, ma anche come essenziale risorsa economica, culturale e ambientale. Inoltre, rappresenta un'occasione per riflettere a livello globale sulle difficoltà che le regioni montane affrontano, dalle sfide ambientali legate ai cambiamenti climatici, alla crescente urbanizzazione, alla minaccia di degrado naturale.

Come riportato dalla FAO: "Le montagne ospitano circa la metà degli hotspot di biodiversità del mondo e il 30% di tutte le aree chiave della biodiversità. Le montagne forniscono cibo e medicine, oltre a contribuire a regolare il clima, l’acqua, il suolo e la qualità dell’aria. Eppure gli ecosistemi montani sono sotto pressione a causa dei cambiamenti nell’uso del suolo e del clima, nonché da fattori indiretti come i cambiamenti demografici, economici e politici".

Ogni anno, a livello internazionale, viene individuato dalla direzione della FAO-Mountain Partnership un oggetto della celebrazione. Per l’anno 2025 il tema era: “Glaciers matter for water, food, and livelihoods”, traducibile in “I ghiacciai sono importanti per l'acqua, il cibo e i mezzi di sussistenza in montagna e oltre”.