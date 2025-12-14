 / 

| 14 dicembre 2025, 17:52

Genoa-Inter, scontri tra tifosi prima della partita. Cosa sta succedendo

Genoa-Inter, scontri tra tifosi prima della partita. Cosa sta succedendo

(Adnkronos) - Scontri e tafferugli prima di Genoa-Inter di oggi, domenica 14 dicembre, fuori dallo stadio Ferraris. Prima della sfida di campionato tra i nerazzurri di Chivu e la squadra di De Rossi, si è acceso il clima all'esterno dell'impianto. I video che circolano in questi minuti sui social raccontano lanci di bengala e fumogeni tra le due tifoserie. A scatenare il tutto, alcuni tifosi del Genoa che avrebbero lanciato oggetti verso i sostenitori avversari posizionati nel piazzale dedicato. I tifosi dell'Inter avrebbero così reagito, cercando il confronto fino all'intervento delle forze dell'ordine.  

Nel caos degli scontri, un furgone e uno scooter hanno preso fuoco.  

 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium