Milan-Sassuolo 2-2, ai rossoneri non basta la doppietta di Bartesaghi

MILANO (ITALPRESS) - Il Milan sbatte nuovamente sul muro di una neo-promossa. I rossoneri, infatti, non vanno oltre un pareggio per 2-2 contro il Sassuolo, nel match del Meazza valevole per la quindicesima giornata di Serie A 2025/2026: alla doppietta di Bartesaghi rispondono i gol di Konè e Laurientè. Pronti via Saelemaekers tenta subito una conclusione, che però si perde alta sopra la traversa. Dopo un buon avvio di gara dei padroni di casa, a passare in vantaggio sono i neroverdi grazie alla rete realizzata al 13' da Ismael Konè: il centrocampista riceve da Pinamonti e con un tocco sotto scavalca Maignan. I ragazzi di Massimiliano Allegri vanno vicini al pareggio anche al 29' quando Rabiot ruba palla a Fadera e lascia partite una conclusione a botta sicura, che viene respinta da Muric. Al 34' i tempi sono maturi per l'1-1 dei meneghini, che vanno a segno con il primo gol in Serie A di Davide Bartesaghi: l'esterno viene servito sul secondo palo da Loftus-Cheek e realizza la deviazione vincente. In apertura di ripresa il Milan colpisce subito e completa il sorpasso nuovamente grazie a Davide Bartesaghi che, su assist di Nkunku, beffa Muric con un potente sinistro sul primo palo. La formazione rossonera vuole cavalcare il momento positivo e al 57' cala il tris con Pulisic, ma la rete viene annullata per una leggera spinta di Loftus-Cheek su Candè. Mentre Gabbia esce per infortunio, il Sassuolo prova ad approfittarne creandosi una doppia chance con Thorstvedt, ma in entrambi i casi Maignan si oppone. Al 67' i padroni di casa si vedono annullare il secondo gol di giornata: Rabiot devia alle spalle di Muric, ma il direttore di gara ravvisa il fuorigioco del francese. Gli ospiti non si arrendono, tant'è che al 77' acciuffano il 2-2 con Armand Laurientè che, imbeccato da Pinamonti, trafigge Maignan con un diagonale. Nel finale le due squadre sono spaccate e questo lascia spazio soprattutto all'iniziativa di uno scatenato Laurientè, che all'88' colpisce un clamoroso palo. Mentre i ragazzi di Fabio Grosso si lamentano di un presunto fallo in area di Pavlovic, i rossoneri si rendono pericolosi prima con Loftus-Cheek e poi con Nkunku. Al triplice fischio di Crezzini, però, il risultato finale è di 2-2. - Foto: Image - (ITALPRESS).