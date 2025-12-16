Albenga, realizzato un presepe all’uncinetto: l’arte di Barbara e Chiara nella chiesa di San Giorgio

Tappa ad Albenga questa settimana per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ, alla scoperta di uno splendido presepe all’uncinetto custodito nella chiesa di San Giorgio. A realizzarlo sono state Barbara e Chiara, che hanno dato vita a un vero capolavoro artigianale: ogni personaggio è fatto a mano, con cura e pazienza, punto dopo punto.

Amo particolarmente tutto ciò che è artigianale e non convenzionale, soprattutto quando affonda le radici in saperi antichi che rischiano di andare perduti. Lavorazioni come la maglia ai ferri, i ricami, i centrini all’uncinetto raccontano storie di mani operose e creatività tramandata. Qui trovano una nuova vita, trasformandosi nelle statuine di un presepe unico.

Nella chiesa di San Giorgio, in via Don Pelle 20, ad Albenga, il presepe realizzato da Barbara Vallarino e dalla sua amica Chiara accoglie i visitatori in un’atmosfera di calore e tradizione. Frutto di molte ore di lavoro e passione, è più di un allestimento natalizio: è infatti un omaggio all’arte dell’uncinetto e alla manualità artigiana.

Visibile ogni giorno dalle 7 alle 20, il presepe colpisce per l’attenzione ai dettagli e per l’uso di materiali ecosostenibili. Ogni figura, dai pastori agli animali, è minuziosamente lavorata, trasformando l’insieme in una storia da osservare e da vivere.

Barbara e Chiara sperano che il loro lavoro possa ispirare altri a riscoprire il valore del fai-da-te e delle tradizioni, creando un ponte tra generazioni. Un presepe che diventa quindi simbolo di comunità, dove fede e creatività si intrecciano e invitano a riflettere sul significato più autentico del Natale.

Vale assolutamente la pensa visitare questo straordinario lavoro.

#ILBELLOCISALVERÀ