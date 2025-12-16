Sanità, l'ex direttore generale di Asl2 Damonte Prioli verso la guida dell’Asl unica

L'imperiese ed ex direttore generale dell'Asl 2 Savonese Marco Damonte Prioli, attuale direttore generale del Policlinico San Martino di Genova, si appresta a diventare uno dei protagonisti assoluti della sanità ligure.

Il suo nome è, infatti, indicato in pole position per la guida dell’Ats ligure, la cosiddetta "Asl unica". Secondo quanto trapela dagli ambienti regionali, la sua nomina è destinata a trasformarsi in delibera ufficiale il prossimo venerdì.

Nel nuovo assetto, Damonte Prioli diventa, di fatto, manager di riferimento per la sanità regionale, con responsabilità sulle ex Asl, ora riorganizzate in aree territoriali.

La riforma sanitaria regionale segna, dunque, il superamento delle aziende sanitarie locali, accentrando funzioni e governance sotto un'unica gestione.

Damonte Prioli porta con sé l’esperienza maturata anche in altre strutture sanitarie, come nel caso della gestione dell’emergenza Covid in Asl 1, dove ha saputo orchestrare interventi rapidi ed efficaci. Il suo profilo tecnico e gestionale ha convinto la Regione a confermargli questo incarico di grande responsabilità.

La delibera attesa per venerdì formalizzerà questa nomina, che rappresenta un passo cruciale nel ridisegno della sanità ligure, con l’obiettivo, secondo il governatore Marco Bucci, di rendere "il sistema più efficiente, integrato e sostenibile". In un periodo in cui la governance sanitaria è chiamata a risposte rapide e strutturali, la nomina di Damonte Prioli segna un momento decisivo per il futuro del sistema sanitario regionale.