Poveri in aumento nel Golfo dell’Isola, i Lions rispondono con una raccolta solidale

Un’onda di solidarietà ha attraversato il Golfo dell’Isola grazie all’iniziativa del Lions Club, che ieri ha distribuito generi di prima necessità alle famiglie in difficoltà dei comuni di Bergeggi, Noli e Spotorno. Una vera e propria “tripla missione” che si inserisce nel più ampio impegno del club a sostegno dei nuclei familiari del territorio, con particolare attenzione a una problematica crescente: la povertà, che oggi coinvolge anche fasce sociali fino a poco tempo fa meno esposte.

"Ora il nostro sguardo è volto a porre attenzione a un’emergenza crescente, la povertà, che interessa ormai anche classi sociali fino ad ora non coinvolte da questa problematica - spiegano dal Lions Club - I nostri volontari hanno conferito presso la sede de 'Il Melograno', l’associazione fondata venti anni fa da Nicola Citriniti, nostro socio fondatore e primo storico presidente, generi di prima necessità suddivisi in una quarantina di borse".

Prima di raggiungere Spotorno, dove sono stati accolti dalla presidente Ornella Baglietto, i volontari si sono recati a Bergeggi, consegnando diverse borse di alimenti non deperibili. Qui, nella sede comunale, il presidente Luigi Fanelli, il past presidente Enrico Tassinari e il responsabile comunicazione e marketing Antonio Rovere sono stati ricevuti dal sindaco Nicoletta Rebagliati e dal suo vice.

La mattinata si è conclusa a Noli, dove la delegazione ha effettuato un’analoga donazione. Ad accoglierli in Sala Consiliare la consigliera delegata Nada Calandria, che ha evidenziato un sensibile aumento delle richieste di aiuto da parte delle famiglie più in difficoltà, un trend che accomuna Noli alla vicina Spotorno.

"Siamo soddisfatti per l’accoglienza ricevuta - commenta il presidente Fanelli - ma è inevitabile prendere atto di un dato preoccupante: il numero di famiglie in difficoltà aumenta progressivamente. Fortunatamente, la Colletta Alimentare dello scorso novembre, organizzata grazie alla collaborazione di quasi tutte le associazioni locali, ha ottenuto risultati significativi, migliori rispetto alle precedenti edizioni".

Nei supermercati aderenti del Golfo dell’Isola — Bergeggi, Noli e Spotorno — sono stati raccolti generi alimentari in grande quantità, interamente destinati alle famiglie in difficoltà dei tre comuni. Un gesto concreto che testimonia quanto la solidarietà possa ancora rappresentare un punto di riferimento stabile per la comunità.