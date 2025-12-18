Ballando, Milly Carlucci: "La giuria? Libera, nessun copione. D'Urso? La rivelazione di quest'anno"

(Adnkronos) - "Anche quest’anno siamo riusciti a trasformare un programma in un evento". Con queste parole cariche di orgoglio Milly Carlucci traccia un bilancio dell'attuale edizione di Ballando con le stelle alla vigilia della sua finale che andrà in onda, sabato 20 dicembre.

In un'intervista al Corriere della Sera, la conduttrice televisiva va a ruota libera e si sofferma sui protagonisti di questa stagione, dai concorrenti alla temuta giuria, passando per le polemiche che hanno accompagnato il percorso del dance show di Rai 1.

Carlucci, prima di tutto, difende la giuria, spesso al centro delle critiche e la definisce "libera, che non risponde a nessun copione e dice anche cose che possono essere scomode". E riguardo alle polemiche su Mariotto e i commenti sul fisico a Marcella Bella, Carlucci spezza una lancia a favore del giurato: "È il suo modo di esprimersi, ma ogni volta dice le cose in modo soave, il che lo rende così divertente. Il 'duodeno', per lui era quasi un complimento".

La conduttrice, per una volta meno imparziale, commenta anche i concorrenti. Partendo da Magnini, spesso protagonista di alcune polemiche: "Filippo ha dimostrato di essere un grandissimo concorrente: era abituato ad essere primo in maniera indubitabile, qui invece ha dovuto lavorare sodo".

Sul cosiddetto lastra-gate tra Fognini e Fialdini, Carlucci: "È stato un momento dietro le quinte, una frase fuori posto per cui poi ha chiesto scusa. Si sono più che riconciliati. È un ragazzo istintivo e gli fa onore in un mondo in cui tutti parlano per convenienza".

Barbara D'Urso? "Lei è stata l’altra (insieme a Francesca Fialdini, ndr) rivelazione di questo programma. Non era affatto detto che una donna della sua statura professionale si affidasse a un maestro esigente come il suo. Formano una coppia molto divertente, vivono ore di grande amore e sintonia, poi litigano, non si parlano, poi fanno pace", ha detto la conduttrice al Corriere.

Quanto la possibile vincitore, Carlucci non si sbilancia e sostiene che "il livello medio è straordinario, difficile dire chi vincerà".