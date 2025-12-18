 / 

Napoli-Milan 2-0, Neres e Hojlund trascinano Conte in finale di Supercoppa

(Adnkronos) - Il Napoli vola in finale di Supercoppa italiana. Oggi, giovedì 18 dicembre, la squadra azzurra ha battuto il Milan 2-0 a Riad nella prima semifinale delle Final Four del trofeo che va in scena in Arabia Saudita. Decisivi, uno per tempo, i gol di David Neres e di Rasmus Hojlund. Eliminato quindi il Milan di Allegri, campione in carica, mentre il Napoli sfiderà in finale la vincente della seconda semifinale, in programma domani, tra Bologna e Inter. 

Domani è quindi in programma la seconda semifinale di Supercoppa che vedrà la vincente dell'ultima Coppa Italia, il Bologna, affrontare la seconda classificata in Serie A, l'Inter. 

 

 

